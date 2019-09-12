https://static.news.ru/photo/c6360560-d78f-11e9-bfe8-fa163e074e61_660.jpg Фото: opal-gastransport.de

Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда ЕС по газопроводу OPAL носит политический характер.

Есть намерение, искусственно сокращая объёмы транзита, повысить цену на российский газ, чтобы сделать американский сжиженный газ более конкурентоспособным, — пояснил он.

По его словам, вердикт суда вместо «справедливости и равенства на либеральном рынке» способствует рыночной деформации и увеличению стоимости энергетических ресурсов для европейских партнёров, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что компания — оператор нитки — OPAL Gastransport — ввела ограничения для «Газпрома» в использовании транзитных мощностей газопровода. К 09:00 (10:00 мск) 14 сентября прокачка газа сократилась до 32,76 млн КВт/ч с примерно 44 млн КВт/ч днём ранее.