В «Газпроме» усомнились в правительственных оценках запасов газа в России
Глава совета директоров «Газпрома» Зубков: Россия обеспечена газом больше, чем на 50 лет
Александр Чеков
Александр Чеков
18:29, 03 декабря 2021
Фото: gpmrgmsk/facebook.com
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Глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков усомнился в словах вице-премьера Александра Новака о том, что Россия обеспечена запасами газа только на 50 лет. По его словам, запасы Бованенковского месторождения оцениваются в 4 трлн кубических метров газа и рассчитаны на 116 лет, передаёт ТАСС.
Я тут на днях включил телевизор и вижу, выступает Александр Валентинович Новак. И он говорит, что в России на 30 лет осталось нефти и на 50 лет природного газа. Ну, сколько нефти, наверное, может быть и на 30 лет, а вот природного газа... Мы сомневаемся, что эта цифра, которую назвали, реальна, — сообщил Зубков на совещании с вице-премьером Юрием Борисовым по развитию рынка газомоторного топлива.
Он привёл в пример Бованенковское месторождение, откуда за 11 месяцев текущего года было добыто 100 млрд кубометров природного газа.
Ранее Новак заявил на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме, что запасов нефти в России хватит минимум на 30 лет, а газа — на 50. Он добавил, что, несмотря на ожидаемый в мире энергопереход, российские энергоресурсы останутся востребованными.