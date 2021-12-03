В «Газпроме» усомнились в правительственных оценках запасов газа в России

Фото: gpmrgmsk/facebook.com

Минтруд подготовил проект о дистанционном назначении пенсионных выплат в России. После его принятия можно будет обращаться в Пенсионный фонд, предоставив необходимые документы через портал госуслуг, пишет «Российская газета».

Обращение граждан за единовременной выплатой будет осуществляться на основании заявления о назначении накопительной пенсии. Для единовременной выплаты средств пенсионных накоплений застрахованному лицу потребуются документы, аналогичные для назначения накопительной пенсии, —...