Новак оценил запасы российского газа на срок в 50 лет, а нефти — на 30 лет

Вице-премьер России Александр Новак считает, что запасов нефти в России хватит минимум на 30 лет, а газа — на 50 лет. Об этом он сообщил в ходе выступления на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме, сообщает ТАСС.

Россия обладает огромными запасами нефти и газа. При нынешних условиях и уровнях добычи в России обеспеченность запасами нефти составляет около 30 лет, газа — около 50 лет, — отметил он.

По словам вице-премьера, несмотря на происходящий в мире процесс энергоперехода на возобновляемые источники, Россия не сомневается в возможности реализации своих запасов нефти и газа.

Мы полагаем что в ближайшие годы эти ресурсы будут востребованы на энергорынках, — подчеркнул он.

Ранее на заседании стран ОПЕК+ было принято решение об увеличении нефтедобычи. Так, в декабре планируется наращивание производства сырья на 400 тысяч баррелей в сутки. Однако этого, по мнению властей некоторых стран, недостаточно для выхода из кризисной ситуации, вызванной ростом цен на топливо.

На лондонской бирже ICE цена фьючерса на нефть марки Brent, поставка которого запланирована на январь 2022 года, на утро 29 ноября составляет $75,18 за баррель.