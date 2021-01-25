В ФРГ не видят связи между «Северным потоком — 2» и ситуацией с Навальным

https://static.news.ru/photo/de38dc76-5f08-11eb-823e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press

В Германии не считают, что тема «Северного потока — 2» и ситуация с российским оппозиционером Алексеем Навальным имеют прямую связь. Об этом заявил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.

Прямой связи между Навальным и проектом «Северный поток — 2» нет. Канцлер на прошлой неделе высказалась по поводу проекта. Она сказала, что её общая позиция не изменилась, — цитирует «Интерфакс» политика.

Ранее координатор правительства ФРГ по делам с Россией Йоханн Заатхофф выступил против новых антироссийских санкций и призвал не связывать судьбу газопровода «Северный поток — 2» с задержанием оппозиционера Алексея Навального. По его словам, темы «Северного потока — 2» и Навального не связаны друг с другом, а новые санкции в отношении Москвы не смогут решить проблему. При этом немецкий политик призвал освободить всех задержанных на демонстрациях в российских городах 23 января.

Власти Евросоюза в настоящее время обсуждают возможность введения санкций в отношении Москвы из-за ситуации с Навальным. В Европарламенте ранее приняли резолюцию, требующую от стран ЕС незамедлительно воспрепятствовать завершению проекта «Северный поток — 2», а также «чувствительно усилить» санкции в отношении РФ из-за задержания оппозиционного политика.

Алексея Навального задержали 17 января после возвращения из Германии на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево. Официальным поводом стало то, что тот уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции в рамках условного срока. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором оппозиционера арестовали на 30 суток. В дальнейшем ему могут заменить условный срок на реальный.

23 января в десятках городов России прошли массовые акции в поддержку Навального. Тысячи человек были задержаны силовиками, писал NEWS.ru.