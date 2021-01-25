«Враг моего врага — мой друг»: глава МИД Украины поддержал Навального

https://static.news.ru/photo/9524c188-5efb-11eb-a6f7-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Кулеба Фото: dmytro.kuleba/facebook.com

Киев поддерживает призывы к освобождению из-под ареста российского оппозиционера Алексея Навального, так как тот является политическим оппонентом президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Российские события последних дней он назвал важными для интересов Украины.

Есть такая поговорка: враг моего врага — мой друг. Это можно сказать о Навальном как человеке, который сейчас является олицетворением протестов, — сказал Кулеба в эфире телеканала «Украина 24».

Он подчеркнул, что россияне вышли не столько в защиту Навального, сколько за самих себя.

Поскольку оппозиционер является «врагом Путина», Киев поддерживает «и свободу Навального, и всех людей, которые выступают за эту свободу», сказал глава украинского МИД.

Вместе с тем он призвал не очаровываться российским политиком, напомнив, что тот признал Крым де-факто российским.

Навального задержали 17 января после возвращения из Германии на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево. Официальным поводом стало то, что тот уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции в рамках условного срока. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором оппозиционера арестовали на 30 суток. В дальнейшем ему могут заменить условный срок на реальный.

23 января в десятках городов России прошли массовые акции в поддержку Навального. Тысячи человек были задержаны силовиками.

Ранее NEWS.ru писал, что столичный омбудсмен Татьяна Потяева намерена посетить в СИЗО Алексея Навального после того, как у него закончится двухнедельный карантин по коронавирусу.