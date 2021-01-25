Омбудсмен намерена посетить Навального после карантина

https://static.news.ru/photo/51c89312-5ef4-11eb-8f24-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Потяева Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Столичный омбудсмен Татьяна Потяева сообщила, что готовится посетить в СИЗО Алексея Навального после того, как у него закончится двухнедельный карантин по коронавирусу.

Я обязательно к нему поеду, но у него ещё не окончен карантин, — сказала она.

По словам Потяевой, оппозиционер находится на карантине с прошлой недели, поэтому необходимо подождать ещё семь дней, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, Навального, находящегося в данный момент в московском СИЗО «Матросская Тишина», в ближайшее время должен посетить офтальмолог. Врач осмотрит оппозиционера после жалоб на зрение.

Ранее Навальный написал обращение к сторонникам из СИЗО. В Instagram он признался, что не ожидал, что расследование про «дворец Путина» наберёт больше 40 млн просмотров. Навальный поблагодарил своих сторонников, а также школьников, которые устроили «беспредел в TikTok».

Навального задержали 17 января после возвращения из Германии на паспортном контроле в аэропорту. Во ФСИН пояснили, что имея условный срок, блогер не исполнял требования суда и уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Ему могут заменить условный срок на реальный. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток.