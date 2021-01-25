Навального в СИЗО в ближайшее время посетит офтальмолог

https://static.news.ru/photo/89854804-5e63-11eb-95c7-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: navalny/instagram.com

Оппозиционера Алексея Навального, находящегося в данный момент в московском СИЗО «Матросская Тишина», в ближайшее время должен посетить офтальмолог. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников. Ранее Навальный жаловался на проблемы со зрением.

Мы вчера при беседе с Навальным спросили по поводу сообщений из СМИ, согласно которым у Алексея Анатольевича есть проблемы со зрением. Подтвердить или опровергнуть опасения может лишь соответствующий специалист, поэтому мы оставили запись в книге проверяющих СИЗО-1 с просьбой о посещении Навального врачом. Офтальмолог даст профессиональную оценку, сообщит, есть ли основания для беспокойства, и в случае необходимости назначит лечение, — написал Мельников в своём Telegram-канале.

Также секретарь ОНК добавил, что по условиям содержания Навального ничего не изменилось, он остаётся в той же камере. Оппозиционер поинтересовался у общественников, как получить обучающую литературу и заказать книги в интернет-магазине. Также он оформил подписку на периодические издания. По словам Мельникова, 23 января Навальный посредством сервиса «ФСИН.Письмо» получил более 50 писем, в том числе от родственников.

Как писал NEWS.ru, арестованный на 30 суток Алексей Навальный написал обращение к сторонникам из СИЗО. В Instagram он признался, что не ожидал, что расследование про дворец Путина наберёт больше 40 млн просмотров. Навальный поблагодарил своих сторонников, а также школьников, которые устроили «беспредел в TikTok».

Оппозиционер подчеркнул, что в его планы не входит каким-либо образом заканчивать жизнь самоубийством. Также он рассказал о своём очень хорошем самочувствии — давление как у космонавта, сердечный приступ исключён. По его словам, снаружи тюрьмы «много хороший людей и подмога придёт».

Навального задержали 17 января после возвращения из Германии на паспортном контроле в аэропорту. Во ФСИН пояснили, что имея условный срок, блогер не исполнял требования суда и уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Ему могут заменить условный срок на реальный. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток.