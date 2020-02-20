https://static.news.ru/photo/b5dd1db0-53eb-11ea-9bea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров считает, что информация о недовольстве бизнеса работой налоговых органов по статье 54.1 Налогового кодекса преувеличены.

На сегодняшний день есть около 180 споров с налогоплательщиками по ст. 54.1 НК в судах. Я сомневаюсь, что эти цифры можно назвать очень большими для всей Российской Федерации, — заявил Егоров после расширенного заседания коллегии Федеральной налоговой службы.

По его словам, 85% споров в судах выигрывает ФНС.

Партнёр ФБК Legal Галина Акчурина рассказала РБК, что бизнес недоволен практикой применения статьи 54.1 из-за того, как налоговые органы рассчитывают, сколько предприятие должно заплатить.

По её словам, налоговики начисляют налоги не с прибыли, а с выручки. Это приводит к тому, что бизнес вынужден платить суммы, которые превышают то, сколько он заработал. Количество актов налоговых проверок превышает количество обращений в суд, многие предприятие не доживают до рассмотрения дел, отметила она.

Проблема огромная, и её нельзя недооценивать, — считает Галина Акчурина.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов обращался к правительству с просьбой устранить «карательные меры». Федеральная налоговая служба и премьер-министр Михаил Мишустин не поддерживают отмену налоговой реконструкции при наказании фирм-уклонистов.

NEWS.ru писал, что премьер-министр России уволил из ФНС своего бывшего зама Аракелова.