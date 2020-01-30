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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) во время заседания зимней сессии 29 января подтвердила полномочия российской делегации. Резолюцию поддержали большинство присутствующих на заседании.

В документе сказано, что Россия выполнила ряд рекомендаций за шесть месяцев после возвращение в ПАСЕ. Среди них передача Украине 24 моряков, задержанных в Керченском проливе, участие в обмене пленными между...