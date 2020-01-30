Премьер-министр России Михаил Мишустин уволил из Федеральной налоговой службы (ФНС) Сергея Аракелова, который с 2010 года и до перехода Мишустина в правительство работал его заместителем.
Освободить Аракелова Сергея Ашотовича от должности заместителя руководителя Федеральной налоговой службы по его просьбе, — отмечено в распоряжении премьер-министра.
Как писал NEWS.ru, 24 января Мишустин назначил сразу четырёх новых заместителей главы ФНС: Андрея Бударина, Юлию Шепелеву, Виталия Колесникова и Виктора Бациева. Руководителем ведомства стал Даниил Егоров.
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