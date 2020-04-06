В ФАС пожаловались из-за роста цен на имбирь, чеснок и лимоны

https://static.news.ru/photo/9bfd0be2-7805-11ea-be07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба получает жалобы из-за роста цен на имбирь, лимоны и чеснок, спрос на которые вырос в связи с тем, что якобы эти продукты помогают излечиваться от коронавируса.

В основном эти жалобы касаются цен на данные товары, которые устанавливаются в небольших магазинах или на рынках, — цитирует РИА Новости представителя ведомства Анну Мирочиненко.

По её словам, на 1 апреля в крупных торговых сетях Москвы и Петербурга средняя цена на лимоны составляла менее 145 рублей за килограмм, в то время как в других сетях стоимость узбекских лимонов варьировалась от 230 до 899 рублей за килограмм.

Мирочиненко подчеркнула, что внутренний рынок по этим товарам практически полностью зависит от импортных поставок, и повышение цен на них вызвано снижением его предложения в связи с ограничениями, введёнными со стороны стран-импортёров из-за угрозы распространения коронавирусной, а также существенным повышением спроса.

Ранее NEWS.ru писал о том, что специалисты Всемирной организации здравоохранения предупредили, что вопреки устоявшемуся мнению, имбирь неэффективен в отношении коронавируса. При этом людей призвали не отказываться от продукта.

По последним данным, в мире насчитывается более 1,27 миллиона человек, инфицированных COVID-19, скончались 66 498, поправились 262 985. За последние сутки в России подтверждены 954 случая новой коронавирусной инфекции в 49 регионах страны. Всего в стране, на 6 апреля, зарегистрированы 6343 заболевших в 80 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 406 человек.