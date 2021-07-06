В ФАС оценили идею снижения цен по советской системе

Идею о снижении цен по советской системе оценили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Там отметили, что российские власти могут регулировать стоимость социально значимых продуктов, сообщает РБК.

В службе напомнили , что данный механизм используется, если в течение 60 календарных дней подряд на территории отдельного субъекта России рост розничных цен на продовольственные товары составляет 10% и выше с исключением сезонного фактора.

В ФАС также отметили, что для стабилизации потребительских цен на социально значимые продукты применяются повышенные ставки вывозных таможенных пошлин, соглашения по сдерживанию цен между производителями и торговыми сетями, субсидирование производителей и меры антимонопольного регулирования.

Ранее о необходимости вернуться к советской системе «по ключевым государственным позициям», в частности по ценообразованию, заявила член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя. Она также назвала повышение цен на товары первой необходимости безнравственным.