В ФАС оценили идею снижения цен по советской системе

Идею о снижении цен по советской системе оценили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Там отметили, что российские власти могут регулировать стоимость социально значимых продуктов, сообщает РБК.
В службе
В ФАС также отметили, что для стабилизации потребительских цен на социально значимые продукты применяются повышенные ставки вывозных таможенных пошлин, соглашения по сдерживанию цен между производителями и торговыми сетями, субсидирование производителей и меры антимонопольного регулирования.
Ранее о необходимости вернуться к советской системе «по ключевым государственным позициям», в частности по ценообразованию, заявила член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя. Она также назвала повышение цен на товары первой необходимости безнравственным.