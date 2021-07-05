В Госдуме предложили снизить цены по советской системе

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя заявила о необходимости вернуться к советской системе «по ключевым государственным позициям», в частности по ценообразованию. Так в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» она отреагировала на слова президента «Мираторга» Виктора Линника о том, что жёсткое регулирование цен лишает производителей стимула для модернизации.

Депутат считает , что при попытке регулировать цены бизнес либо придерживает товары, либо перепрофилируется, либо ищет более перспективные рынки сбыта за рубежом. Ганзя подчеркнула, что следует изучить торговые надбавки ретейлеров, производителей и «обуздать их аппетиты».

К регулированию цен, когда в советское время цены не росли, а снижались — вот к этому как раз надо возвращаться. Это не самый плохой пример, — уверена депутат.

Она также назвала повышение цен на товары первой необходимости безнравственным. Предпринимателям в России «нужно научиться самим сдерживать свои собственные аппетиты», считает Ганзя.

Ранее стало известно, что Вера Ганзя нашла способ снизить цены на товары в России. По её мнению, нужно отменить налог на добавленную стоимость (НДС). Если отменить НДС, товары упадут в цене сразу на 20%. Депутат считает, что налог только вредит. Покупательская способность будет гораздо выше, и, может, товара будет больше покупаться. И производство немножко воспрянет, считает Ганзя.