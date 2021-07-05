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В Госдуме предложили снизить цены по советской системе

05:42, 05 июля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя заявила о необходимости вернуться к советской системе «по ключевым государственным позициям», в частности по ценообразованию. Так в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» она отреагировала на слова президента «Мираторга» Виктора Линника о том, что жёсткое регулирование цен лишает производителей стимула для модернизации.

Депутат считает, что при попытке регулировать цены бизнес либо придерживает товары, либо перепрофилируется, либо ищет более перспективные рынки сбыта за рубежом. Ганзя подчеркнула, что следует изучить торговые надбавки ретейлеров, производителей и «обуздать их аппетиты».

К регулированию цен, когда в советское время цены не росли, а снижались — вот к этому как раз надо возвращаться. Это не самый плохой пример, — уверена депутат.

Она также назвала повышение цен на товары первой необходимости безнравственным. Предпринимателям в России «нужно научиться самим сдерживать свои собственные аппетиты», считает Ганзя.

Ранее стало известно, что Вера Ганзя нашла способ снизить цены на товары в России. По её мнению, нужно отменить налог на добавленную стоимость (НДС). Если отменить НДС, товары упадут в цене сразу на 20%. Депутат считает, что налог только вредит. Покупательская способность будет гораздо выше, и, может, товара будет больше покупаться. И производство немножко воспрянет, считает Ганзя.

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