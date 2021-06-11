В Госдуме нашли способ снизить цены на товары в России

https://static.news.ru/photo/921b2524-cc18-11eb-8b3d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя нашла способ снизить цены на товары в России. По её мнению, нужно отменить налог на добавленную стоимость (НДС), передаёт URA.RU.

Если отменить НДС, товары упадут в цене сразу на 20%. Депутат считает, что налог только вредит.

Покупательская способность будет гораздо выше, и, может, товара будет больше покупаться. И производство немножко воспрянет, — считает Ганзя.

Она выступает за отмену НДС в том числе потому, что операции с ним сложно администрировать. В то же время депутат отметила, что налог приносит значительные доходы в бюджет.

Ранее сообщалось, что большая часть россиян согласна платить более высокие налоги, если государство будет больше поддерживать бедных граждан. Таковы результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).