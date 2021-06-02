Россияне согласились на высокие налоги ради поддержки бедных

Большая часть россиян согласна платить более высокие налоги, если государство будет больше поддерживать бедных граждан. Таковы результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает РБК.
Агентство
Согласие на более высокие налоги дали 45% опрошенных, которые хотят, чтобы государственные услуги стали более качественными и доступными. Последнее условие не важно для 33% россиян, которые хотели бы платить меньше налогов.
За прогрессивную шкалу налогообложения высказались 83% респондентов. Для них важно, чтобы богатые платили больший процент налога. Одинаковая для всех налоговая ставка устраивает 13% россиян.
Ранее стало известно, что решить проблему бедности в России можно только с помощью пособий для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Такое мнение высказал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Он признал, что проблема бедности в России связана не столько с ценами, сколько с низкими доходами населения и с безработицей. Белоусов предложил решать этот вопрос системно, путём создания социального казначейства.