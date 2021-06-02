Россияне согласились на высокие налоги ради поддержки бедных

https://static.news.ru/photo/d2e90f66-c42b-11eb-8150-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Большая часть россиян согласна платить более высокие налоги, если государство будет больше поддерживать бедных граждан. Таковы результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает РБК.

Агентство отмечает , что о готовности платить больше налогов заявили 54% россиян, в основном это люди в возрасте 60 лет и старше. Налоги должны быть как можно меньше, это позволит каждому распоряжаться деньгами наилучшим для него образом. Так считают 28% респондентов.

Согласие на более высокие налоги дали 45% опрошенных, которые хотят, чтобы государственные услуги стали более качественными и доступными. Последнее условие не важно для 33% россиян, которые хотели бы платить меньше налогов.

За прогрессивную шкалу налогообложения высказались 83% респондентов. Для них важно, чтобы богатые платили больший процент налога. Одинаковая для всех налоговая ставка устраивает 13% россиян.

Ранее стало известно, что решить проблему бедности в России можно только с помощью пособий для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Такое мнение высказал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Он признал, что проблема бедности в России связана не столько с ценами, сколько с низкими доходами населения и с безработицей. Белоусов предложил решать этот вопрос системно, путём создания социального казначейства.