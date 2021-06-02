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Россияне согласились на высокие налоги ради поддержки бедных

08:21, 03 июня 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Большая часть россиян согласна платить более высокие налоги, если государство будет больше поддерживать бедных граждан. Таковы результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает РБК.

Агентство отмечает, что о готовности платить больше налогов заявили 54% россиян, в основном это люди в возрасте 60 лет и старше. Налоги должны быть как можно меньше, это позволит каждому распоряжаться деньгами наилучшим для него образом. Так считают 28% респондентов.

Согласие на более высокие налоги дали 45% опрошенных, которые хотят, чтобы государственные услуги стали более качественными и доступными. Последнее условие не важно для 33% россиян, которые хотели бы платить меньше налогов.

За прогрессивную шкалу налогообложения высказались 83% респондентов. Для них важно, чтобы богатые платили больший процент налога. Одинаковая для всех налоговая ставка устраивает 13% россиян.

Ранее стало известно, что решить проблему бедности в России можно только с помощью пособий для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Такое мнение высказал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Он признал, что проблема бедности в России связана не столько с ценами, сколько с низкими доходами населения и с безработицей. Белоусов предложил решать этот вопрос системно, путём создания социального казначейства.

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