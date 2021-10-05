В ЦБ оценили влияние курса рубля на инфляцию

Директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов заявил, что Центробанк России оценивает влияние динамики курса рубля на инфляцию как нейтральное. При этом за год рубль даже укрепился, отметил он в беседе с «Известиями».

Курс рубля там же, где был год назад, даже чуть-чуть сейчас крепче, а с учётом накопленной за это время инфляции можно сказать, что рубль заметно укрепился в реальном выражении. В настоящий момент мы оцениваем влияние динамики валютного курса на инфляцию как нейтральное, — подчеркнул Тремасов.

По его словам, на динамику курса оказывают влияние несколько факторов. К примеру, дифференциал процентных ставок, возросший импорт инвестиционных товаров, наблюдающийся с конца 2020 года. Влияют и цены на нефть, однако в последние три-четыре года в меньшей степени, считает директор департамента ЦБ.

Ранее стало известно, что инфляция в РФ приблизилась к максимальным значениям, заявил замминистра финансов Владимир Колычев. Он спрогнозировал снижение показателя к концу года. При этом конкретных цифр не назвал. По данным Минэкономразвития, на 27 сентября годовая инфляция ускорилась до 7,26% с 6,96% неделей ранее.