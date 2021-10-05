Минфин: инфляция в России близка к пиковым значениям

Инфляция в РФ приблизилась к максимальным значениям, заявил замминистра финансов Владимир Колычев. Он спрогнозировал снижение показателя к концу года, передаёт РИА Новости.

Конкретного значения Колычев не назвал.

По данным Минэкономразвития, на 27 сентября годовая инфляция ускорилась до 7,26% с 6,96% неделей ранее. В последний раз эта отметка превышалась в 2016 году.

Ранее аналитики Saxo Bank в прогнозе по глобальным рынкам на IV квартал 2021 года предрекли России стагфляцию. Согласно докладу, по уровню инфляции в текущем году Россия уже находится на третьем месте в мире после Турции (19,3%) и Бразилии (9,7%). Это объясняется возобновлением функционирования экономики, затруднениями с поставками и логистикой, ростом цен на сырьё и топливо, а также социальными выплатами в преддверии выборов. По прогнозу Saxo Bank, в ближайшие месяцы в России инфляция может оставаться вблизи 8%, а затем немного снизиться.

В конце сентября президент России Владимир Путин потребовал снизить инфляцию. Он заявил, что в противном случае нет смысла в реализации ряда проектов и мероприятий. Путин отметил, что Центробанк будет вынужден увеличивать ставки, и это скажется на темпах экономического роста.