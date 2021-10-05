Аналитики Saxo Bank пригрозили России стагфляцией

Датский Saxo Bank опубликовал прогноз по глобальным рынкам на IV квартал 2021 года. Аналитики обратили внимание на растущую инфляцию и замедление экономики в России, отметив, что стране грозит стагфляция. Прогноз опубликован на сайте банка.

Как отмечается в докладе аналитиков, в конце сентября индекс потребительских цен в России вырос до 7,3% в годовом исчислении — выше прогнозируемого Центробанком диапазона 5,7–6,2%. По расчётам Saxo Bank, по уровню инфляции в текущем году Россия уже находится на третьем месте в мире после Турции (19,3%) и Бразилии (9,7%). Это объясняется возобновлением функционирования экономики, проблемами с поставками и логистикой, ростом цен на сырьевые товары и энергоресурсы, а также социальными выплатами в преддверии выборов.

Saxo Bank подчёркивает, что большая часть мира всё ещё борется с коронавирусом. Поэтому экономические сбои, вызванные пандемией, могут продолжаться дольше, чем ожидается. В России в ближайшие месяцы инфляция может оставаться вблизи 8%, а затем немного снизиться.

На этом фоне опасения вызывает низкий уровень вакцинации населения, который составляет лишь 29,1%, а также замедление промышленного производства. Кроме того, индексы социальных настроений вернулись к уровням времён рецессии 2009 года. Только 14% россиян считают экономическое положение страны позитивным по сравнению с 37% до начала кризиса, а социальный оптимизм находится на исторически низком уровне — всего 29%.

Увеличение бюджетных расходов, направленных на поддержку беднейшей части населения, и инвестиции в инфраструктуру могут помочь переломить текущую ситуацию. Но это будет нелегко. Россия находится в опасной близости от некоторой формы стагфляции, — заключают аналитики.

Ранее сообщалось, что мировая экономика серьёзно изменилась из-за энергетических кризисов в Европе и Китае. Кроме инфляции, ей может навредить спад производства в ряде стран. Российская экономика тоже может оказаться в стагнации, потому что Центробанк ужесточает кредитно-денежную политику. Прирост выпуска не зафиксирован практически ни в одной сфере, а после того как люди вернулись из отпусков, повысился спрос на продукты и одежду. Не исключено, что инфляция в России к концу года может составить 6,2% и денежную политику страны придётся корректировать.