Мировой экономике предрекли стагнацию

Мировая экономика уже серьёзно изменилась из-за энергетических кризисов в Европе и Китае. Кроме инфляции, ей может навредить спад производства в ряде стран. Так, в Японии сократили работу несколько крупных предприятий. Англия стала производить меньше легковых автомобилей. Об этом сообщает издание argumenti.ru.

Российская экономика тоже может оказаться в стагнации, потому что Центробанк ужесточает кредитно-денежную политику. Прирост выпуска не зафиксирован практически ни в одной сфере.

Издание отмечает, что увеличение цен на энергоносители провоцирует рост инфляции и тормозит восстановление экономики, пострадавшей от пандемии. Впервые за последние годы баррель нефти стоит больше $80. Цена природного газа в Европе превысила 1$ тысячу за тысячу кубометров.

Также, по мнению аналитиков «ВТБ Капитал», цены растут из-за того, что люди вернулись из отпусков. Повысился спрос на продукты и одежду, а электроника подорожала из-за мирового дефицита полупроводников.

Инфляция в России к концу года может составить 6,2%, и денежную политику страны придётся корректировать.

Ранее профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини сообщил, что в краткосрочной перспективе серьёзных экономических потрясений не будет.