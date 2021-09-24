Путин потребовал снизить инфляцию

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Высокая стоимость нефти укрепила позиции рубля, и, вероятнее всего, такая тенденция сохранится. В связи с этим трейдер Артём Звездин ожидает укрепления российской национальной валюты к концу года до 71,6 рубля за доллар. Об этом сообщают РИА Новости.

При этом эксперт указал и на риски для рубля. Это связано с тем, что на курс может повлиять пандемия COVID-19. Из-за замедления мировой экономики на фоне возможных локдаунов курс валют...