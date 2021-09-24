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Путин потребовал снизить инфляцию

18:11, 25 сентября 2021
Путин потребовал снизить инфляцию Президент РФ Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
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Президент России Владимир Путин потребовал снизить инфляцию, так как без этого нет даже смысла в некоторых проектах.

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