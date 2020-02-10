https://static.news.ru/photo/0f143cf0-4c22-11ea-8a00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Friso Gentsch/dpa/Global Look Press

Белоруссия в 2020 году рассчитывает покупать у России нефть по цене 83-85% от мировой без учёта экспортной пошлины. Об этом заявил первый замглавы правительства Республики Дмитрий Крутой.

Он отметил, что «весь сыр-бор сейчас о том, какую согласовать цену коммерческого контракта».

Сейчас цена для нас на 17% ниже мировой, это только на размер пошлины. А если мы пошлину уберём и возьмём чистую цену между компаниями, то она, по сути, мировая, — пояснил Крутой в интервью агентству БелТА.

Вместе с тем, по словам первого вице-премьера, Минск продолжит поиск альтернативных вариантов поставок нефти. Помимо этого, в Белоруссии считают, что поставщики нефти из России с 15 по 23 февраля обратятся с заявками на транзит.

Ранее, как писал NEWS.ru, начальник планово-экономического управления «Белнефтехима» Анна Гурина сообщила, что концерн в 2020 году ожидает двукратный рост финансовых потерь белорусских нефтеперерабатывающих заводов в связи российским налоговым манёвром в нефтяной сфере.