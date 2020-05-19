В банке ВТБ предложили продлить действие программы льготной ипотеки

https://static.news.ru/photo/b5b69148-99ed-11ea-ab2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Действие государственной программы льготного ипотечного кредитования по ставке 6,5% на жильё в новостройках целесообразно продлить до конца 2020 года. Такое мнение высказал зампредседателя правления банка ВТБ Анатолий Печатников.

Он отметил, что до конца сентября лимита в 740 млрд рублей, выделенных постановлением правительства по программе льготной ипотеки хватит для проведения 250 тысяч сделок при среднем размере кредита до трёх миллионов рублей.

Я думаю, всё покажет август, по итогам которого правительство будет оценивать востребованность этой программы. Но уже сейчас видно, что продукт пользуется спросом, — цитирует Печатникова ПРАЙМ.

Программа льготной ипотеки со ставкой 6,5% на покупку жилья в новостройках предполагает, что всё, что выше этого уровня, будет субсидироваться государством. Кредит можно оформить в срок до 1 ноября, а процентная ставка сохраняется на весь срок его действия.

Ранее предложения продлить действие программы уже звучали. Как писал NEWS.ru, такие идеи высказывали не только представители финансового сектора, но и политики.