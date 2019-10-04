https://static.news.ru/photo/84b3a3fc-e6aa-11e9-89c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ruhrfisch/Wikimedia Commons

Россия к 2022 году получит технологии для добычи сланцевого газа. Об этом 4 октября заявил гендиректор Объединённой ракетно-космической корпорации (ОРКК) Андрей Жерегеля на панельной дискуссии «Перспективы сотрудничества предприятий ТЭК и ОПК для целей импортозамещения и технологического развития» в рамках Российской энергетической недели — 2019.

В своём выступлении Жерегеля сообщил об успехах по созданию российского оборудования для гидроразрыва пласта (ГРП), которое разрабатывает АО «ОРКК» совместно с АО «Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады» (входит в состав АО «Корпорация «Московский институт теплотехники») в рамках программы диверсификации ракетно-космической промышленности.

Владимир Владимирович [Путин] одобрил создание ГРП на базе нашего предприятия «Титан-Баррикады». Мы действительно готовы в 2022 году поставить опытный образец оборудования для того, чтобы сделать первый гидроразрыв, — заявил Андрей Жерегеля.

Гидравлический разрыв пласта — один из наиболее эффективных методов интенсификации работы нефтяных и газовых скважин. Технология, в частности, применяется в добыче сланцевого газа. Как ранее заявлял Андрей Жерегеля, до введения антироссийских санкций доля отечественного оборудования в реализации этой технологии составляла менее 1%. Сейчас ситуация стремительно меняется, в том числе благодаря российским предприятиям, входящим в оборонно-промышленный комплекс.

Нашим предприятиям [ОПК] действительно непросто: они не приучены самостоятельно выходить на рынок. Мы как центр компетенций взяли на себя эти функции и скоро достигнем существенных результатов, — рассказал Андрей Жерегеля.

По словам главы ОРКК, продукция для топливно-энергетического комплекса (ТЭК) является одним из основных направлений диверсификации деятельности корпорации. ОРКК активно взаимодействует с Минпромторгом и Минэнерго. Уже подписана дорожная карта с ПАО «Газпром», которая включает в себя более 23 позиций. 10 предприятий «Роскосмоса» принимают участие в её реализации. Также подписаны соглашения с ПАО «Транснефть», ПАО «Газпром-нефть» и ПАО «Новатэк».

Ранее News.ru писал, что в рамках Российской энергетической недели — 2019 ОРКК подписала соглашения о сотрудничестве с компаниями «Татнефть» и «Россети Северо-Запад».

Российская энергетическая неделя проходит в столичном центральном выставочном центре «Манеж» с 2 по 5 октября 2019 года.