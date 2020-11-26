В 2020 году продукты питания в РФ дорожали почти в 3 раза быстрее, чем в ЕС

https://static.news.ru/photo/d6555b4c-307d-11eb-b95a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В период с января по октябрь 2020 года цены на продукты питания в России возросли почти на 4,1%. В Евросоюзе за аналогичный период продукты подорожали на 1,4%. Об этом говорят данные Росстата.

Согласно им, в октябре продукты в РФ подорожали на 0,8%, в ЕС — на 0,3%. В России рост цен сказался в основном на сахаре, джеме, мёде, конфетах и шоколаде, а также на фруктах, хоть и в меньшей степени, передаёт «Газета.Ru».

Также в России за первые 10 месяцев 2020 года подорожали хлебобулочные изделия и крупы, а также масла и жиры — на 6,8%. В ЕС цены на хлебобулочные изделия и крупы увеличились на 0,9%, масла и жиры подешевели на 0,6%. Рыба и морепродукты в России подорожали на 3,5%, в ЕС — на 0,9, мясо — на 2,1%, в ЕС — на 1,6%. Цены на молочные изделия, сыры и яйца в РФ выросли на 2,0% (в среднем по ЕС — на 0,6%).

Ранее NEWS.ru писал о том, что ингредиенты для праздничного салата оливье за год подорожали на 40%. Об этом заявил доктор экономических наук Алексей Балашов.



