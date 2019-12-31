https://static.news.ru/photo/6bfa58da-2c71-11ea-88b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ставки утилизационного сбора на новые легковые автомобили выросли после очередной индексации. С 1 января они увеличились в среднем на 110,7%.

Согласно итогам третьего повышения, в меньшей степени изменения затронули машины с двигателем до литра (+46%), а в большей — внедорожники и премиальные седаны с двигателем от 3,5 литра (+145%). Сбор на самый массовый сегмент автомобилей (двигатель один-два литра) вырастет примерно на 112,4%.

Ранее NEWS.ru писал, что автопроизводители с 1 января подняли цены на машины. Рост ценника на легковушку среднего класса составит 35–100 тысяч рублей.