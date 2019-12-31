Автопроизводители с 1 января подняли цены на машины. Рост ценника на легковушку среднего класса составит 35–100 тысяч рублей.
Эксперты предрекали подорожание российской «Лады» на 2%, но представители компании не подтвердили эту информацию. Причиной повышения цен на авто называют индексацию утильсбора,
Для новых малолитражек объёмом двигателя до 1 литра он вырастет на 46%, 1-2 литра — на 112,4%, 2-3 литра — на 123,5% и так далее.
Поэтому BMW поднимает цены на весь модельный ряд. На 30–110 тысяч рублей повышается стоимость Volvo. Китайская Chery повысит цены на 5%. Новогодних акций и распродаж не будет.
Ранее NEWS.ru сообщал, что министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заверил, что роста стоимости продукции российского автопрома после индексации утилизационного сбора не ожидается, так как в отношении отрасли действуют меры господдержки.
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