https://static.news.ru/photo/b974afae-2c56-11ea-8069-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Автопроизводители с 1 января подняли цены на машины. Рост ценника на легковушку среднего класса составит 35–100 тысяч рублей.

Эксперты предрекали подорожание российской «Лады» на 2%, но представители компании не подтвердили эту информацию. Причиной повышения цен на авто называют индексацию утильсбора, сообщает РИА Новости.

Для новых малолитражек объёмом двигателя до 1 литра он вырастет на 46%, 1-2 литра — на 112,4%, 2-3 литра — на 123,5% и так далее.

Поэтому BMW поднимает цены на весь модельный ряд. На 30–110 тысяч рублей повышается стоимость Volvo. Китайская Chery повысит цены на 5%. Новогодних акций и распродаж не будет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заверил, что роста стоимости продукции российского автопрома после индексации утилизационного сбора не ожидается, так как в отношении отрасли действуют меры господдержки.