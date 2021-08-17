Украинская гривна ослабла в 15 раз к доллару

С момента своего существования украинская гривна упала по сравнению с долларом в цене в 15 раз. С момента провозглашения независимости страны её национальная валюта подешевела в 90 тысяч раз. Об этом сообщает РИА Новости.

Окончательно хождение российских рублей на территории Украины произошло в 1993 году, их заменили на украинские рубли. Они обесценились к основным валютам в тысячу раз, после чего в 1996 году была введена гривна, напомнил эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Учитывая, что гривна была введена только в 1996 году и ее официальный курс на старте составлял 1,8 за один доллар, с тех пор национальная валюта Украины обесценилась в 15 раз, — подсчитал Бабин.

По его словам, на момент обретения Украиной независимости в 1991 году рыночный курс доллара составлял 30 советских рублей, с тех пор украинская валюта подешевела приблизительно в 90 тысяч раз.

Ранее сообщалось, что уровень жизни на Украине очень низкий, при этом цены на продукты значительно выросли, а возможности людей становятся всё меньше. По прогнозам экспертов, стране грозит многократный рост цен на продукты.

При средней зарплате в 12 тысяч гривен (33 тысячи рублей) украинцы отдают почти половину за коммунальные услуги. Это по-настоящему большие деньги с учётом того, что средний чек похода в магазин составляет около 1000 гривен (2,8 тысячи рублей).