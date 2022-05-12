Уход Siemens из России назвали серьёзным вызовом Вице-президент «НП «ОПОРА» Третьяков: уход Siemens из России — это серьёзный вызов

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Уход немецкой компании Siemens из России — это серьёзный вызов, сообщил вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА» Максим Третьяков Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Концерн является очень важным поставщиком электрики, которую придётся замещать, объяснил он.

Они не так много вещей производят в России, но это очень серьёзный, практически уникальный поставщик электрики и приводов к оборудованию, которое даже не они делают. Почти все автоматизированные линии построены на контроллерах Siemens, их надо менять. И любой другой производитель комплектует оборудование контроллерами Siemens, приводы тоже их, — сказал Третьяков.

Он добавил, что ТРТ-панели, используемые на любой производственной линии, вовсе производят лишь две компании, одна из которых — Siemens. Именно прекращение поставок запчастей становится большей проблемой, чем уход с рынка, считает Третьяков.

Siemens покинет российский рынок из-за событий на Украине. Концерн уже начал процедуру прекращения производственной и операционной деятельности. Глава компании Роланд Буш добавил, что компания намерена оказывать гуманитарную помощь коллегам и народу Украины, а также поддерживает международное сообщество в призыве к миру.