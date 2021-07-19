Учёный усомнился в достижимости «зелёной» энергетики

Несмотря на бодрые заявления западных чиновников, перспективы «зелёной» энергетики ещё весьма и весьма туманны. Об этом заявил российский учёный Юрий Амосов, пишут «Новые известия».

Согласно выпущенному недавно документу Мирового энергетического агентства (МЭА) Net Zero by 2050, к 2050 году выбросы в атмосферу должны достичь нуля. Однако, по мнению специалиста, возобновляемой энергии на всё не хватит и близко. Достигнуть этой цели можно не ранее 2070 или даже 2090 года.

По словам Амосова, чтобы цель была достигнута, понадобится утроить вложения в энергетику, ускорить строительство атомных станций и широкое внедрение технологий захвата углекислоты (CCS) от сжигаемого топлива. Также придётся сделать большие вложения в повышение энергоэффективности зданий, при этом всё равно придётся экономить на отоплении и кондиционировании, держа температуру не выше +18 зимой и не ниже +25 летом. Кроме того, должно быть сокращено количество путешествий, особенно авиационных.

В итоге, по мнению Амосова, энергия будет всё время в дефиците, в результате чего она станет дорогой и недоступной для обычных людей. Также с переходом к «зелёной» энергетике люди начнут ограничивать себя в комфорте, а многие атрибуты нынешней зажиточной жизни, такие как перелёты за границу, для них станут недосягаемы.

Ранее эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) сообщали, что пандемия коронавируса ставит под угрозу глобальный переход к альтернативным источникам энергии.