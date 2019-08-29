Межрегиональный профсоюз работников образования «Учитель», имеющий отделения в 20 регионах России, намерен начать кампанию за повышение оплаты труда школьных преподавателей. Речь идёт о работе с местными депутатам в регионах, создании видеороликов в Интернете и организации санкционированных уличных акций и митингов. Об этом News.ru сообщил сопредседатель профсоюза Всеволод Луховицкий.

Минимальная оплата и достойная жизнь

В РФ сейчас для выполнения «майских указов» работники школ вынуждены брать полторы-две ставки. Причина в том, что пока нет единых для всей страны норм по оплате труда педагогов — в каждом регионе власти по своему желанию определяют норматив финансирования, в который входит и оплата труда.

Судя по недавним заявлениям министра просвещения Ольги Васильевой и премьера Дмитрия Медведева, власти серьёзно озабочены проблемой благосостояния педагогов. Так, в конце июня Васильева, выступая на Всероссийском совещании региональных министров, заявила, что соотношение гарантированной и стимулирующей частей оплаты труда учителя вместо 70% (базовая часть) и 30% (премия), нередко не соблюдается. А в некоторых регионах доходит до 10% и 90% соответственно.

В июле глава кабинета министров поддержал предложение устранить разницу между зарплатами учителей по регионам. Ранее эту идею озвучил член президиума генсовета «Единой России», председатель комитета ГД по образованию и науке Вячеслав Никонов. Единорос отмечал, что у четверти работников образования заработок ниже 15 тысяч 800 рублей, а у 7% — меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ).

К тому же у педагогов в сельской местности наблюдаются крайне скромные зарплаты.

Базовая часть зарплаты в нашей школе в этом году повысилась до 5800 рублей. Плюс 25% доплачивают «сельских» и 3000 рублей за подготовку олимпиадников. Желательно, конечно, чтобы хоть немножко прибавили. Впрочем, совсем недавно на районном методическом объединении нам сообщили, что базовую часть зарплаты учителям доведут до 11 тысяч рублей, — сказала News.ru учитель русского языка и литературы Алёшинской средней общеобразовательной школы Сасовского района Рязанской области Зинаида Пехтерева.

К слову, преподаватель работает в школе 59 лет. У неё множество профессиональных наград.

Недавно к нам в школу попал мальчик из Таджикистана. Он совершенно не знал русский язык, а теперь на региональных и областных конкурсах занимает призовые места. Поэтому я ещё нужна. Моей методикой интересовались даже послы, — поделилась она.

В Госдуме РФ находится ряд законопроектов, направленных на повышение заработка учителей. Год назад появилась инициатива депутата, первого зампреда Комитета по образованию и науке Олега Смолина. Он предложил норму, по которой минимальная ставка, (18 уроков в неделю), должна оплачиваться в размере не меньше двух МРОТ во всех регионах страны. Кроме того, были представлены ещё два законопроекта от Адыгеи и Ярославской области. В них предлагается приравнять минимальную ставку к двум прожиточным минимумам и распространить эту норму также на медиков и сферу культуры. Стоит отметить, что с 1 января текущего года величина МРОТ в России составляет 11 тысяч 280 рублей в месяц.

Профсоюз «Учитель» поддерживает данные инициативы.

Нужно, чтобы у всех педагогов, независимо от региона, был минимальный стартовый уровень, который бы позволил им жить достойно. И это позволит учителям не брать, как они сейчас делают, по две ставки. Кстати, это не потребует больших расходов из федерального бюджета. Кампания может быть успешной, — указывает сопредседатель профсоюза Всеволод Луховицкий.

Проверка домашних заданий без оплаты

Одно из требований профсоюза — повышение оплаты за проверку ежедневных домашних заданий школьников. Это касается целого ряда педагогов-предметников, но, прежде всего, учителей русского языка и математики. В идеале должно быть учтено количество времени на поиск ошибок в письменных контрольных, лабораторных работах, сочинениях, домашних заданиях.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Большинство учителей в стране сегодня проверяют тетради фактически бесплатно, — напомнил Луховицкий.

В 2008 году в России появилась новая система оплаты труда (НСОТ), а в 2012 году вышел закон «Об образовании в РФ». Документы изменили финансирование школы, было введено нормативно-подушевое финансирование, а проверка тетрадей, как и многие другие виды работ педагога, не учитываются. Это не должностная обязанность учителя, которую он должен выполнять бесплатно. Её нет ни в характеристиках должностей работников образования, указанных в «Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих», ни в профстандарте педагога.

Значит, это дополнительная работа. Именно так о ней и сказано в приказе Минобрнауки «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». Только не ясно, где брать деньги на её оплату.

В приказе Минпросвещения от 18 ноября 2018 года «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат» указано, что оплату труда школьных учителей должен покрывать расчётный подушевой норматив. Это означает, что помимо уроков, классного руководства, заведования кабинетами должны быть оплачены дополнительно и проверки тетрадок.

Ситуация касается всех образовательных учреждений. И государственных, и коммерческих. Все родители хотят, чтобы учителя проверяли детские тетради. А если они этого не делают и выясняется, что им просто за это не платят, мамы и папы придут в школу к директору, — объясняет сопредседатель профсоюза.

Данная мера не увеличит Фонд оплаты труда в государственных или муниципальных образовательных учреждениях, но позволит учителям его перераспределить.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Например, они могут сказать, что работник со стажем и без него должны получать одинаково. Потому что молодой педагог тоже бывает очень хорош. А деньги на стаж перенаправить на проверки тетрадей, — размышляет собеседник.

Следующей ступенью может стать требование увеличения Фонда оплаты труда. Для этого учителя должны потребовать принятия таких мер со стороны региональных министерств образования. Однако это потребует от педколлективов организованности и кооперации, объясняет Луховицкий.

Бороться можно даже путём временного отказа от работы. Как правило, такие меры весьма успешны и, как показывает практика, в регионах власти вынуждены находить средства на фонд оплаты труда.

Учитель математики средней школы № 78 Юрий Лепёхин из Волгограда называет нынешнюю зарплату учителей в 18-19 тысяч рублей — «нищенским существованием». Педагог — народный учитель, Герой труда России.

Школьный учитель получает очень мало. Появляется страшная тенденция: не хватает учителей. Например, у нас в этом году ушли два педагога по математике. Мы с огромным трудом три месяца искали людей. Такого никогда не было, — сказал Лепёхин News.ru.

Учитель отметил, что напряжённость чувствуется и по другим предметам. Несправедливая, очень маленькая оплата труда ведёт к вымыванию учительского корпуса, в школе остаются низкоквалифицированные кадры.

Директор — ни при чём

Зарплата учителя складывается из трёх частей. Помимо гарантированной базовой части, педагог имеет компенсационные выплаты: за выслугу лет, категорию, кабинетную работу, классное руководство и т.д. Третья часть — премия (так называемая стимулирующая часть). Однако по словам экспертов, никто из педагогов не может объяснить, как определяется её размер.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Доля базовой части в каждой образовательной организации разная. Её часто делают маленькой. Например, недавно мы узнали, что в одной сельской школе в Карелии базовая часть учительницы начальных классов составляет 9000 рублей. К ней идёт надбавка за работу в сельской местности и в северных районах. Всего выходит 13 тысяч рублей в месяц, — рассказал Луховицкий.

Согласно рекомендациям, стимулирующая часть зарплаты должна составлять не более 30%. Но в регионах это соблюдается не всегда. В последние годы очень часто премий не было вовсе либо их размер был до смешного низок, отмечает представитель профсоюза «Учитель».

Много слухов ходит вокруг зарплат директоров. Но размер заработка руководства школы устанавливают региональные или муниципальные органы управления образованием. Многие учителя этого не знают. Строго говоря, их должен интересовать не уровень благосостояния директора, а как справедливо распределить фонд оплаты труда, как сделать, чтобы увеличилось финансирование, — заметил представитель профсоюза.

Впрочем, учитель математики из Волгограда Юрий Лепёхин не уверен, что акции протеста будут эффективны.