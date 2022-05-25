«У нас просто до неприличия низкий долг»: экономист о возможном дефолте РФ Экономист Остапкович о возможном дефолте РФ: «У нас просто до неприличия низкий долг»

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в разговоре с NEWS.ru заявил, что у России «до неприличия низкий долг», поэтому речи даже о техническом дефолте быть не может, так как есть много способов, которые позволят российским властям погасить все обязательства. Например, можно оплатить госдолг в другой валюте.

Вот в 1998 году, когда у нас был дефолт, тогда реально не было денег платить по долгам, сейчас же ситуация диаметрально другая, не говоря уж о том, что наши обязательства по бондам, это сущие копейки. Хочу отдельно отметить, что отзыв лицензии США, мешает нам оплачивать долг только в долларах, о евро речи не идет, как и множестве других валют, — отметил Остапкович.

Специалист напомнил, что в России большой золотовалютный резерв, который может покрыть все тело долга.

У нас такой золотовалютный резерв, что мы можем не просто купонные вещи оплачивать, а все тело долга. Вообще, у нас просто до неприличия низкий долг — в районе 18% от ВВП, в Японии, например, 250%, на этом, собственно, можно и заканчивать. А так, конечно, я думаю, что найдут выход из этой ситуации однозначно, — заключил Остапкович.

Ранее стало известно, что Министерство финансов США отказалось продлить лицензию, позволяющую России обслуживать внешний долг в условиях санкций. Срок действия лицензии истекает 25 мая в 07:01 по московскому времени, её отсутствие не позволит американцам получать от Минфина платежи в счёт обслуживания российских суверенных облигаций, номинированных как в долларах, так и евро. По мнению агентства Bloomberg, это повышает и без того высокие шансы дефолта России, но пока нельзя сказать, что из-за решения Вашингтона РФ окажется за этой чертой.

В свою очередь министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия не собирается объявлять дефолт по госдолгу, поскольку сможет расплатиться рублями, если западные структуры закроют для РФ транзакции в иностранной валюте. Он подчеркнул, что «российская экономика не будет закрываться и изолироваться» и продолжит вести независимую политику.