Силуанов рассказал, объявит ли Россия дефолт Глава Минфина Силуанов заявил, что Россия не будет объявлять дефолт по госдолгу

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия не собирается объявлять дефолт по госдолгу, поскольку сможет расплатиться рублями, если западные структуры закроют для РФ транзакции в иностранной валюте, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, которые приводит ТАСС, «российская экономика не будет закрываться и изолироваться» и продолжит вести независимую политику.

Россия не собирается объявлять дефолт по долгу, сможет заплатить в рублях, если будут закрыты западные структуры, — сказал Силуанов.

При этом он отметил, что шоковое состояние от введённых западных санкций в отношении России позади. По его словам, взвешенность в российской финансовой и бюджетной политике позволит выдержать любые рестрикции, с которыми придётся столкнуться стране.

Ранее стало известно, что США готовы полностью лишить Россию возможности проводить выплаты по облигациям после 25 мая. Министерство финансов Соединённых Штатов собирается аннулировать действие так называемой генеральной лицензии по обслуживанию части суверенного долга РФ.