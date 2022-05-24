США не продлят лицензию на обслуживание Россией долларового долга США после 25 мая не продлят лицензию, позволяющую РФ обслуживать долларовый долг

Фото YouTube

Министерство финансов США не продлит лицензию, позволяющую России обслуживать внешний долг в условиях санкций. Срок действия лицензии истекает 25 мая в 07:01 по московскому времени. Об этом сообщается во вторник на сайте Министерства финансов США.

В заявлении американского Минфина говорится, что управление по контролю над иностранными активами ведомства «не будет возобновлять положения генеральной лицензии 9С <...>, действие которой истекает 25 мая в 00:01 по времени Восточного побережья США (07:01 по московскому времени)».

27 мая России предстоит выплата по еврооблигациям.

Агентство Bloomberg сообщало, что власти США готовы полностью лишить Россию возможности проводить выплаты по облигациям после 25 мая. По мнению аналитиков, это приблизит Москву к дефолту.

В свою очередь министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия не собирается объявлять дефолт по госдолгу, поскольку сможет расплатиться рублями, если западные структуры закроют для РФ транзакции в иностранной валюте. Он подчеркнул, что «российская экономика не будет закрываться и изолироваться» и продолжит вести независимую политику.

Генеральная лицензия, исключающая из-под антироссийских санкций выплаты по обслуживанию части суверенного долга России, была выпущена вскоре после того, как США ввели санкции против РФ в связи со спецоперацией на Украине в феврале. Документ дал Москве возможность продолжать платить инвесторам, помогая ей предотвратить дефолт по государственному долгу.