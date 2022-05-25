Bloomberg: США могут вынудить Россию объявить дефолт

Белый дом / Фото pixabay.com

Россия приближается к потенциальному дефолту после отказа США продлевать лицензию, позволяющую РФ обслуживать внешний долг в условиях санкций. Срок действия документа истекает 25 мая, сообщает агентство Bloomberg.

Об истечении срока действия лицензии и отказе Управления контроля за иностранными активами (OFAC) Минфин США сообщил на своём сайте накануне.

Американские власти пошли на такой шаг, несмотря на то, что местные держатели российских суверенных облигаций благодаря этой лицензии получали в последние время платежи от России в обслуживание и погашение этих бумаг.

Решение пойти дальше указывает на то, что США скорее вынудят Россию — под множеством карательных санкций — объявить дефолт, чем позволят стране истощить свою казну в интересах американских инвесторов, — говорится в статье.

Отсутствие лицензии не позволит американцам получать от Минфина платежи в счет обслуживания российских суверенных облигаций, номинированных как в долларах, так и евро. По мнению агентства, это "повышает и без того высокие шансы дефолта России, но пока нельзя сказать, что из-за решения Вашингтона РФ окажется за этой чертой.

Держатели российских облигаций за пределами США всё ещё могут получать средства. При этом их большинство находится в Европе. Для объявления дефолта необходимо, чтобы в среднем 25% держателей не получили выплаты в надлежащий срок, но в США их меньше, поясняет агентство.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что РФ не собирается объявлять дефолт по госдолгу, поскольку сможет расплатиться рублями, если западные структуры закроют для РФ транзакции в иностранной валюте. Министр отметил, что шоковое состояние от западных санкций позади, взвешенность в российской финансовой и бюджетной политике позволит выдержать любые рестрикции.