Туроператоры попросили доступ к фонду персональной ответственности

Ассоциация туроператоров (АТОР) попросила у правительства разрешение для туроператоров выплачивать туристам деньги за отмену поездок из средств фонда персональной ответственности, сообщает «Парламентская газета». Сейчас же средства фонда можно использовать только при банкротстве туроператора, отметила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Но, по её мнению, количество обязательств перед туристами несовместимо со стабильным финансовым положением туроператоров.

Также АТОР направила в Ростуризм предложение приостановить пополнение фонда персональной ответственности туроператора.

Насколько я знаю, Федеральное агентство по туризму также прорабатывает эту инициативу. Надеюсь, что решение на эту тему скоро будет обнародовано, — сказала Ломидзе.

Ранее Ростуризм рекомендовал россиянам отказаться от посещения государств, которые ввели санкции в отношении России. Туристам, которые уже забронировали туры в недоступные для посещения страны, рекомендуется обратиться к туроператору для подбора альтернативы.

Россиян призвали обратить внимание на государства, которые не вводили санкций против РФ, включая Турцию, Египет, Тунис, ОАЭ, Китай, Индию и Вьетнам, а также изыскивать возможности для внутреннего туризма, который продолжает развиваться.