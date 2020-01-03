https://static.news.ru/photo/ef0ec1d0-2fbd-11ea-a37d-fa163e074e61_660.jpg Фото: gazprom.ru

Греция и Северная Македония начали получать топливо по газопроводу «Турецкий поток». О начале поставок объявил глава болгарской компании «Булгартрансгаз» Владимир Малинов.

Он уточнил, что прокачка российского природного газа идёт через компрессорную станцию «Странджа 2» на границе с Турцией.

Малинов отметил, что по состоянию на 1 января мощности проходящего через Румынию Трансбалканского газопровода, на смену которому пришёл «Турецкий поток», не задействованы. При этом он отметил, что Болгария готова использовать их при необходимости, передаёт РБК

София начала получать российский природный газ 1 января. Как писал NEWS.ru, соглашение о новом маршруте поставки топлива было подписано «Газпромом» и «Булгаргазом» 30 декабря 2019 года.