Турецкое правительство в 2019 году снизило поставки российского газа на 40%.
Импорт голубого топлива упал примерно на 10%. При этом доля поставок газа в страну из Азербайджана и закупок топлива в сжиженном виде выросла.
Анкара передала около 4,35 млрд кубометров газа через Трансбалканский коридор, а 10,3–10,6 млрд кубометров поставлено напрямую по «Голубому потоку»,
Ранее, как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган официально запустили «Турецкий поток». Церемония прошла в конгресс-центре Стамбула «Халич».
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