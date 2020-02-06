https://static.news.ru/photo/320253dc-12f2-11ea-a14d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Турецкое правительство в 2019 году снизило поставки российского газа на 40%.

Импорт голубого топлива упал примерно на 10%. При этом доля поставок газа в страну из Азербайджана и закупок топлива в сжиженном виде выросла.

Анкара передала около 4,35 млрд кубометров газа через Трансбалканский коридор, а 10,3–10,6 млрд кубометров поставлено напрямую по «Голубому потоку», пишет «Интерфакс».

Ранее, как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган официально запустили «Турецкий поток». Церемония прошла в конгресс-центре Стамбула «Халич».