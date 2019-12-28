https://static.news.ru/photo/e053e098-2af5-11ea-9959-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aксель Шмидт/Nord Stream 2

Трубоукладчики Аllseas, работавшие на проекте «Северный поток — 2» в Балтийском море, покинули регион. Как сообщили в пресс-службе швейцарской компании, судна демобилизованы для подготовки к другим работам.

По словам её представителя Йенса Мюллера, осталось уложить около 160 километров трубопровода из 2460 километров.

По данным ТАСС, Allseas не намерена возобновлять укладку труб газопровода после разъяснений США, что компания сможет избежать санкций, если свернёт работы до 20 января.

Газопровод может быть достроен судном «Академик Черский», который эксплуатируется с 2016 года ООО «Газпром флот». Однако для этого необходима его дополнительная подготовка к работам на Балтике. В настоящее время судно находится на Дальнем Востоке, писал NEWS.ru