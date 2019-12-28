Трубоукладчики Аllseas, работавшие на проекте «Северный поток — 2» в Балтийском море, покинули регион. Как сообщили в пресс-службе швейцарской компании, судна демобилизованы для подготовки к другим работам.
По словам её представителя Йенса Мюллера, осталось уложить около 160 километров трубопровода из 2460 километров.
По данным ТАСС, Allseas
Газопровод может быть достроен судном «Академик Черский», который эксплуатируется с 2016 года ООО «Газпром флот». Однако для этого необходима его дополнительная подготовка к работам на Балтике. В настоящее время судно находится на Дальнем Востоке, писал NEWS.ru
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен