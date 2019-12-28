https://static.news.ru/photo/066495ac-2ad8-11ea-bb70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

США планируют ввести санкции против России. Причиной может стать отказ от завершения работ на газопроводе «Северный поток — 2».

Сообщается, что Госдеп потребовал от компаний-подрядчиков свернуть проект.

США введут санкции, если стороны незамедлительно не продемонстрируют добрую волю и не откажутся от участия в нём (проекте. — NEWS.ru), — цитирует представителей американского ведомства РЕН ТВ.

США считают, что новый газопровод является очередным способом для российской стороны в продолжении агрессии против Украины. Запуск нового транзитного пути может ослабить Европу перед Россией, подчёркивает Вашингтон.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила против введения санкций США из-за газопровода «Северный поток — 2». Она сообщила, что Европа будет использовать собственные силы для защиты компаний-подрядчиков. Об этом писал NEWS.ru.