https://static.news.ru/photo/c7697cba-2946-11ea-a614-fa163e074e61_660.jpg Урсула фон дер Ляйен Фото: Zhang Cheng/Xinhua/Global Look Press

Европейская комиссия (ЕК) не одобрила введение США санкций против газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Еврокомиссия категорически против введения санкций в отношении европейских компаний, которые участвуют в проекте в соответствии с правовыми нормами, — цитирует Spiegel Урсулу фон дер Ляйен.

Издание подчёркивает, что Еврокомиссия намерена использовать свои ресурсы для защиты интересов восточных стран Евросоюза.

Как писал NEWS.ru, Министерство энергетики ожидает, что «Северный поток — 2» будет введён в эксплуатацию до конца будущего года. Об этом заявил глава ведомства Александр Новак. По его словам, одним из вариантов завершения строительства газопровода является судно «Академик Черский», которое в настоящее время находится на Дальнем Востоке. Потребуется ещё некоторое время на его допподготовку.