https://static.news.ru/photo/9afcbc7a-28db-11ea-a0b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: flot.gazprom.ru

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что до конца 2020 года «Газпром» введёт в эксплуатацию «Северный поток – 2».

По его словам, судно «Академик Черский», которое сможет достроить газопровод, находится сейчас на Дальнем Востоке. А его допподготовка займёт «некоторое время», передаёт «Интерфакс».

20 декабря американский лидер Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на следующий год. Документ предусматривает введение санкций против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».

Как ранее писал NEWS.ru, у Российской Федерации есть собственный трубоукладчик, который за несколько месяцев сможет закончить строительство газопровода в Германию через Балтийское море. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.