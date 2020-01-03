Объём транзита российского газа через Украину резко сократился в первые дни 2020 года. В сравнении со средними показателями декабря 2019 года он упал в 5,3 раза.
Так, в декабре в среднем прокачивался 261 млн кубометров, а 1 января показатель составил лишь 49,3 млн кубометров. Об этом
Агентство отмечает, что упали показатели транзита и на всех европейских точках выхода газа из украинской системы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что руководитель компании «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев заявил, что подписанное «Оператором ГТС Украины» с «Газпромом» соглашение позволяет любой российской компании поставлять газ на украинскую территорию. Однако в настоящий момент нет информации о предприятиях, изъявивших желание действовать подобным образом. Юридические лица из РФ могут обратиться напрямую к новому независимому оператору, подчеркнул он.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен