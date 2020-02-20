В Новороссийске отставание от графика — три позиции по нефти и одна по отгрузке дизеля, —
цитируетего РИА Новости.
Отмечается, что во всех портах, через которые идёт отгрузка нефти и нефтепродуктов на экспорт, рабочая погода. При этом везде, кроме Новороссийска, отгрузка нефти идёт по графику.
Демин добавил, что приём в систему и поставка нефти на НПЗ идут по плану, но в Приморск опаздывают два танкера под дизельное топливо.
Ранее, как сообщал NEWS.ru, Демин рассказал, что перекачка нефти из России в Европу через территорию Белоруссии по трубопроводу «Дружба» осуществляется бесперебойно и в штатном режиме.
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