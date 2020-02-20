https://static.news.ru/photo/305ae208-541d-11ea-acbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Вестник Белнефтехима/facebook.com

Вестник Белнефтехима/facebook.com Отставание по отгрузке нефти в Новороссийске составляет три танкера. Об этом сообщил советник президента «Транснефти» Игорь Демин.

В Новороссийске отставание от графика — три позиции по нефти и одна по отгрузке дизеля, — цитирует его РИА Новости.

Отмечается, что во всех портах, через которые идёт отгрузка нефти и нефтепродуктов на экспорт, рабочая погода. При этом везде, кроме Новороссийска, отгрузка нефти идёт по графику.

Демин добавил, что приём в систему и поставка нефти на НПЗ идут по плану, но в Приморск опаздывают два танкера под дизельное топливо.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, Демин рассказал, что перекачка нефти из России в Европу через территорию Белоруссии по трубопроводу «Дружба» осуществляется бесперебойно и в штатном режиме.