Перекачка нефти из России в Европу через территорию Белоруссии по трубопроводу «Дружба» осуществляется бесперебойно и в штатном режиме. Об этом сообщил официальный представитель компании Игорь Дёмин.
Транзит нефти через Белоруссию идёт в плановом порядке, — приводит его слова ТАСС.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко пригрозил начать отбор нефть из транзитной трубы, если в феврале Россия не поставит республике сырьё в необходимом объеме. Помимо этого, компания «Гомельтранснефть Дружба» на полчаса останавливала транзит нефти в Польшу из-за трещине в трубе, писал NEWS.ru.