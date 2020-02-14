Фото: ПАО «Транснефть»/vk.com

Суммарная задолженность по заработной плате в России на 1 февраля текущего года достигла 2,25 млрд рублей. С прошлого года этот показатель увеличился на 6,5%, или на 1,37 млрд рублей.

Согласно данным Росстата, которые предоставили компании, за исключением малых предпринимателей, из общей суммы невыплат на образовавшиеся в 2020 году долги приходится 132 млн рублей, в прошлом году — 1147,2 млн...