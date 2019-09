О решении подключиться к нормализации обстановки после атак на Саудовскую Аравию и санкционировать выпуск нефти из резерва лидер Соединённых Штатов написал в своём микроблоге.

Based on the attack on Saudi Arabia, which may have an impact on oil prices, I have authorized the release of oil from the Strategic Petroleum Reserve, if needed, in a to-be-determined amount....