https://static.news.ru/photo/053e9af2-3eaa-11ea-a027-fa163e074e61_660.jpg Максим Топилин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Пенсионного фонда РФ Максим Топилин сообщил, что на выплаты ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, а также труженикам тыла к 75-летию Победы потребуется около 60 млрд рублей.

Предусмотрено увеличение средств на выплату участникам и ветеранам войны, труженикам тыла. Это дополнительно почти 60 млрд рублей, — цитирует агентство RNS Топилина.

По его словам, законопроект с поправками в закон о бюджете ПФР был внесён в Министерство труда и соцзащиты 23 января.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин пообещал увеличить выплаты ветеранам к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом российский лидер заявил во время встречи с участниками прорыва блокады Ленинграда. Согласно его решению, все ветераны получат единовременную выплату. Её размер составит 75 тысяч рублей. Труженикам тыла выплатят по 50 тысяч.