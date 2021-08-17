Маск переманил к себе топ-менеджера Безоса

Топ-менеджер компании Blue Origin, принадлежащей Джеффу Безосу, Нитин Арора перешёл на работу в SpaceX Илона Маска. Об этом сообщает международное новостное издание Business Insider.

Отмечается, что Арора занимал в компании Безоса должность ведущего инженера и работал над созданием лунного посадочного модуля. Об уходе из Blue Origin он объявил в социальной сети LinkedIn.

По его словам, работа в компании была очень занимательной, а вместе с ним трудились умные и увлечённые люди. В Business Insider, в частности, отметили, что сложившаяся ситуация ещё в большей степени осложнит отношения между двумя основными американскими конкурентами в космической сфере.

Так, в апреле текущего года компания Маска выиграла тендер Национального управления по аэронавтике и исследования космического пространства (НАСА) на $2,89 млрд. Деньги должны были пойти на строительство посадочного модуля для высадки астронавтов на поверхность Луны.

Однако после жалоб конкурентов НАСА приостановило действие контракта. В свою очередь Счётная палата США уже через два месяца разрешила возобновить его, сообщив об отсутствии нарушений при заключении договора. В Blue Origin позже предложили НАСА передать ей тендер в обмен на отказ от многомиллиардных выплат в пользу SpaceX.

На этой неделе компания Безоса продолжила упрекать Национальное космическое агентство за передачу контракта основному конкуренту и подала на НАСА в суд. Дело в том, что изначально планировалось заключить контракты с двумя компаниями из трёх участвующих в тендере, однако из-за сокращения бюджета миссии денег хватило только на одного претендента.

Ранее бывший ракетостроитель Дмитрий Конаныхин назвал космический спор Безоса и Маска вокруг американского лунного проекта «дракой бульдогов». По его мнению, в настоящее время между предпринимателями разворачивается борьба за получение большого куска американского бюджета. Альянс «старых» производителей во главе с Blue Origin хочет избавиться от амбициозного молодого конкурента (SpaceX).