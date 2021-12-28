Титов предложил Уралу отказаться от допограничений для бизнеса

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил полпреда в УрФО Владимира Якушева рекомендовать властям регионов округа отказаться от избыточных санитарных ограничений для бизнеса при введении режима QR-кодов.

Речь идёт о помещениях, где оказываются услуги населению (общепит, магазины, спортивные залы, кинотеатры, досуговые центры и т. д.). Предприниматели положительно отзываются о том, что региональные власти всё реже устанавливают режим полного локдауна, пишет Титов. Это даёт им возможность не прекращать работу полностью. Однако при наличии режима QR-кодов бизнес из пострадавших отраслей нуждается в снятии любых иных ограничений, влияющих на количество посетителей (ограничения по заполнению залов, по режиму работы и т.д.).

Согласно данным опросов, на которые ссылается бизнес-омбудсмен, режим допуска по QR-кодам сокращает выручку в сфере общественного питания в несколько раз, а в сфере фитнес-индустрии из-за одного только упоминания о готовящихся ограничениях продажи абонементов падают более чем на 80%.

Сейчас очень важно не перегнуть палку с ограничениями, — отметил Борис Титов.

В случае длительного продления ограничительных мероприятий малые и средние предприятия затронутых ими отраслей встанут на грань выживания, а 35-45% из них будут вынуждены частично или полностью сокращать сотрудников, добавил он.

Ранее сообщалось, что собственники бизнеса в сферах общепита, досуга и спорта просят о дополнительной помощи в связи с QR-кодами, вводимыми в регионах. Они обратились за поддержкой к Борису Титову, который предложил изменить систему программы льготных кредитов ФОТ 3.0, предоставить отсрочку оплаты по аренде и коммунальным платежам, а также выдавать гражданам QR-коды уже после получения первого дозы вакцины.