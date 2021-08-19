Темп ипотечного кредитования в России в июле упал в полтора раза

Темп роста ипотечного кредитования в России в июле упал в полтора раза по сравнению с прошлым месяцем после ужесточения условий льготной ипотеки. Об этом говорится в материале ЦБ РФ «О развитии банковского сектора РФ в июле 2021 года».

Ипотечное кредитование ожидаемо замедлилось — по предварительным данным, до 2% после 3% в июне, что в значительной степени обусловлено ужесточением условий программы льготной ипотеки, — отмечается в материале.

В июле в рамках программы льготной ипотеки под 7% годовых было выдано 54 млрд рублей против 185 млрд рублей в июне. По мнению ЦБ, снижение могло быть частично компенсировано выдачами семейной ипотеки, недавно расширенной на семьи с одним ребенком.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила, что молодым родителям с детьми будет сложно удовлетворять всем требованиям банков, чтобы получить льготную ипотеку. По её словам, цены на новостройки выросли уже на 20–30% и молодым семьям придётся долго ждать завершения строительства, а затем делать ремонт. К тому же ежемесячные платежи будут довольно большими, особенно если работающим окажется только один член семьи. Эксперт также раскритиковала прогноз в 90 тысяч вероятных кредитов после продления льгот, усомнившись, что молодые семьи захотят массово «влезть» в ипотеку.