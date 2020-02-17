https://static.news.ru/photo/4a0380d2-5154-11ea-b9c8-fa163e074e61_660.jpg Космодром Восточный Фото: ESA/Global Look Press

Роскосмос не сможет выплатить часть просроченной дебиторской задолженности в размере 20 миллиардов рублей из-за судов, связанных с нарушениями при строительстве космодрома Восточный.

В настоящее время общая задолженность составляет 35 миллиардов рублей, из них 20 миллиардов могут быть урегулированы только по результатам судебных разбирательств, заявил ТАСС заместитель генерального директора Роскосмоса по экономике и финансам Максим Овчинников.

Он также отметил, что около 15 миллиардов рублей корпорация планирует погасить в ближайшие один-два года.

Как ранее писал NEWS.ru, согласно данным аналитической системы «СПАРК-Маркетинг», расходы на содержание космодрома Восточный выросли на 350 миллионов рублей за год.