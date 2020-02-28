https://static.news.ru/photo/eb5e0656-5a31-11ea-92a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: AFLO/Global Look Press

Рынки акций, сырья и других активов обвалились в последнюю неделю февраля из-за распространения коронавируса COVID-19 в Италии, Японии и Южной Корее. Вторая волна эпидемии напугала инвесторов по всему миру, заявил NEWS.ru главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

По мнению эксперта, появление очагов эпидемии в экономически развитых и густонаселённых странах и невозможность предсказать распространение вируса в будущем привело к панике на мировых рынках.

Российская экономика ориентирована на экспорт в Европу, Китай и азиатские страны, поэтому мировые проблемы отразились на российской валюте и биржевых индексах — РТС и Московская биржа обвалились на 3,8–4,7%.

Бегство [мировых инвесторов. — NEWS.ru] от рисков приводит к падению и российских активов. Оно же воздействует на нефтяные цены, которые находятся около минимумов с 2018 года. <...> Удешевление нефти, в свою очередь, традиционно и закономерно добавляет негатив и для рубля, — уточнил Гойхман.

Аналитик полагает, что просчитать развитие ситуации сложно, но у российской валюты и ценных бумаг есть возможности для стабилизации курсов: низкий уровень госдолга, большие международные резервы, профицит бюджета и торгового баланса, низкая инфляция и другие.

О катастрофе говорить преждевременно, считает Гойхман.

Как писал NEWS.ru, активы пяти богатейших россиян подешевели на $6 миллиардов за сутки из-за ситуации с эпидемией коронавируса.

К 28 февраля вирус COVID-19 поразил более 83 тысяч человек, распространившись из китайского города Ухань в несколько десятков стран. Погибли более 2,8 тысячи заразившихся, выздоровели почти 37 тысяч.